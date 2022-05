Ucraina ultime notizie. Zelensky: servono più armi per sbloccare situazione Mariupol (Di martedì 10 maggio 2022) Ministra Esteri Baerbock annuncia riapertura ambasciata tedesca a Kiev. Kim scrive a Putin, «solidarietà per la causa di Mosca». Zelensky: l’Ucraina ha consegnato la seconda parte del questionario di ingresso nell’Unione europea. Ministra Affari europei: «è molto probabile che la Finlandia chieda l’ingresso nella Nato» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 10 maggio 2022) Ministra Esteri Baerbock annuncia riapertura ambasciata tedesca a Kiev. Kim scrive a Putin, «solidarietà per la causa di Mosca».: l’ha consegnato la seconda parte del questionario di ingresso nell’Unione europea. Ministra Affari europei: «è molto probabile che la Finlandia chieda l’ingresso nella Nato»

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Kim scrive a #Putin, «solidarietà per la causa di Mosca»: - fanpage : #Ucraina, giungono terribili notizie di stupri, sparizioni e torture ai danni soprattutto di donne e ragazze - mauro_in_89 : La #diretta di questo pomeriggio con Andrea Muratore @Murandrea1 collegato dalla #Moldavia. Le ultime novità dal Pa… - RedaFree_it : Gli ultimi aggiornamenti su cosa sta succedendo in #Ucraina ???? ??Le ultime notizie di martedì #10maggio2022… -