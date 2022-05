Ucraina, Isabella Rauti: «FdI chiede informativa di Draghi. No a semplice question time» (Di martedì 10 maggio 2022) «Fratelli d’Italia chiede che il question time del presidente del Consiglio, fissato per giovedì 19 maggio, sia trasformato in un’informativa». Lo dice il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti, nel corso del suo intervento in Aula sul calendario dei lavori. Rauti: «Più tempo per confrontarci sulla crisi Ucraina» «Questo – sottolinea la parlamentare di FdI – ci consentirebbe di avere a disposizione più tempo per confrontarci con il governo sulla crisi Ucraina e sugli esiti del viaggio negli Stati Uniti del presidente Draghi e dell’incontro con il presidente Biden. La scorsa settimana in occasione dell’audizione del ministro Guerini davanti alle Commissioni Difesa di Camera e Senato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) «Fratelli d’Italiache ildel presidente del Consiglio, fissato per giovedì 19 maggio, sia trasformato in un’». Lo dice il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato,, nel corso del suo intervento in Aula sul calendario dei lavori.: «Più tempo per confrontarci sulla crisi» «Questo – sottolinea la parlamentare di FdI – ci consentirebbe di avere a disposizione più tempo per confrontarci con il governo sulla crisie sugli esiti del viaggio negli Stati Uniti del presidentee dell’incontro con il presidente Biden. La scorsa settimana in occasione dell’audizione del ministro Guerini davanti alle Commissioni Difesa di Camera e Senato ...

