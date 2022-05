Sangue, Avis: a Firenze donazioni cresciute del 2%. Unica città toscana col segno positivo nel 2021 (Di martedì 10 maggio 2022) Un risultato per niente banale per il capoluogo, considerando che lo scorso anno si sono fatti sentire gli effetti a lungo termine della pandemia Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 10 maggio 2022) Un risultato per niente banale per il capoluogo, considerando che lo scorso anno si sono fatti sentire gli effetti a lungo termine della pandemia

Advertising

iltirreno : Sangue, donazioni: numeri in calo in un tutta la Toscana, tranne che a Firenze. I dati e i motivi - AvisPiazze : RT @avisnazionale: ?? Questa mattina, a Palazzo Madama, abbiamo parlato del perché sia fondamentale tutelare la donazione di sangue gratuita… - avisnazionale : ?? Questa mattina, a Palazzo Madama, abbiamo parlato del perché sia fondamentale tutelare la donazione di sangue gra… - RedattoreSocial : Sangue, a #Firenze donazioni cresciute del 2% nel 2021. Il capoluogo va in controtendenza rispetto alla Regione. La… - MAURI195 : RT @ginugiola: #DonareSangue è sempre grande #successo Per tutti ? Grazissime a tutto #Team @AVIS_Milano @avisnazionale #Giveblood #donor… -