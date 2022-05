Premio Strega | Draghi corregge Di Maio | voleva bandire lo studioso russo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 maggio 2022) Ilè lo, la caccia è alle streghe. Russe. Non poteva esserci circostanza più emblematica della prestigiosa kermesse letteraria, per mettere in scena un altro capitolo della ridicola psicosi che sta colpendo l’Occidente, dove ormai si fa a gara a epurare i russi. Quelli morti, come Dostoevskij, e soprattutto quelli vivi, come Evgenij Solonovich. Il più grande italianista, 88 anni, era stato infatti inizialmente escluso dal comitato organizzativo delper volere della Farnesina, che coordina la partecipazione degli Istituti italiani di cultura all’evento. Insomma, il responsabile ultimo della decisione era Luigi Di. Se non ci fosse da piangere, verrebbe da ridere: Giggino, l’uomo che bisticciava con i congiuntivi,mettere al ...