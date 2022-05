Olio extravergine d’oliva | dai controlli sono emerse irregolarità

(Di martedì 10 maggio 2022)vergine spacciato per. 2,3 milioni di litri dinon conformi alla normativa comunitaria e nazionale. Indagate 10 persone nello spoletino L’etichettatura cavillare di un prodotto, per i consumatori attenti a ciò che acquistano, è una garanzia ed una tutela. Specie in Italia, dove le norme sulle etichette impongono informazioni più dettagliate che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Incominciare a frullare e incorporare quindi poco a poco a filo l'di oliva per renderlo cremoso. Se non piacesse il gusto molto amaro della rucola, si potrebbe sostituire questo ...... frantoi svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia e 5mila posti di lavoro persi nella filiera dell'di oliva. Il batterio avanza al ritmo di 2 chilometri al mese e, dopo aver ...L’agrifood sostenibile, in particolare gli arrosticini per i quali è stata chiesta la esclusiva, ha fatto breccia nella considerazione dei 29 buyer della ...La pratica degli innesti è solo sperimentale, adottata con enormi ritardi e soprattutto se operata su ulivi fortemente compromessi non ...