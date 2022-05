Nba, ex giocatore Adreian Payne morto in una sparatoria: aveva 31 anni (Di martedì 10 maggio 2022) L’ex giocatore di basket NBA Adreian Payne è morto in una sparatoria. aveva 31 anni. L’ufficio dello sceriffo di Orange County, in Florida, ha detto che gli agenti hanno risposto a una chiamata per sparatoria lunedì mattina quando Payne è stato identificato e portato in ospedale dove è stato dichiarato morto. Un 29enne, Lawrence Dority, presente sulla scena, è stata arrestata con l’accusa di omicidio di primo grado dopo che gli investigatori della omicidi lo hanno interrogato. Payne ha giocato 107 partite nella NBA, con una media di quattro punti e tre rimbalzi, in quattro stagioni con gli Atlanta Hawks, i Minnesota Timberwolves e gli Orlando Magic. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) L’exdi basket NBAin una31. L’ufficio dello sceriffo di Orange County, in Florida, ha detto che gli agenti hanno risposto a una chiamata perlunedì mattina quandoè stato identificato e portato in ospedale dove è stato dichiarato. Un 29enne, Lawrence Dority, presente sulla scena, è stata arrestata con l’accusa di omicidio di primo grado dopo che gli investigatori della omicidi lo hanno interrogato.ha giocato 107 partite nella NBA, con una media di quattro punti e tre rimbalzi, in quattro stagioni con gli Atlanta Hawks, i Minnesota Timberwolves e gli Orlando Magic. SportFace.

