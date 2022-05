Napoli, da domani parte la raccolta differenziata con automezzi completamente elettrici (Di martedì 10 maggio 2022) Dal 11 maggio inizia la sperimentazione dell’uso di automezzi completamente elettrici per la raccolta a Napoli. Mercoledì 11 alle 11:30 appuntamento in Piazza del Municipio. raccolta dei rifiuti a impatto ambientale zero. Dal prossimo 11 maggio, in una sperimentazione che proseguirà per due settimane, ASIA impiegherà due automezzi full electric per lo svuotamento dei cestini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Dal 11 maggio inizia la sperimentazione dell’uso diper la. Mercoledì 11 alle 11:30 appuntamento in Piazza del Municipio.dei rifiuti a impatto ambientale zero. Dal prossimo 11 maggio, in una sperimentazione che proseguirà per due settimane, ASIA impiegherà duefull electric per lo svuotamento dei cestini L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

