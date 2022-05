Laura Pausini, conoscete le cifre del suo patrimonio? Da non crederci (Di martedì 10 maggio 2022) Laura Pausini continua ad essere una delle artiste più importanti della musica mondiale ma sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Pare proprio si parli di cifre da capogiro. Non ha certamente bisogno di presentazioni la cantante italiana che tutto il mondo conosce e ci invidia eppure la curiosità dei suoi tanti fan per quello che la riguarda non è stata sviluppata ancora del tutto e infatti ci sta un particolare che nessuno conosce e di cui fino ad ora forse non si è parlato davvero abbastanza. Ma di cosa s tratta? Ebbene del patrimonio della grandissima artista che con la sua musica è arrivata davvero in tutto il mondo. AnsaCertamente la cifra non è nemmeno immaginabile considerando che la cantante solo lo scorso anno è stata la vincitrice del suo primo Golden Globe e per la ... Leggi su chenews (Di martedì 10 maggio 2022)continua ad essere una delle artiste più importanti della musica mondiale ma sapete a quanto ammonta il suo? Pare proprio si parli dida capogiro. Non ha certamente bisogno di presentazioni la cantante italiana che tutto il mondo conosce e ci invidia eppure la curiosità dei suoi tanti fan per quello che la riguarda non è stata sviluppata ancora del tutto e infatti ci sta un particolare che nessuno conosce e di cui fino ad ora forse non si è parlato davvero abbastanza. Ma di cosa s tratta? Ebbene deldella grandissima artista che con la sua musica è arrivata davvero in tutto il mondo. AnsaCertamente la cifra non è nemmeno immaginabile considerando che la cantante solo lo scorso anno è stata la vincitrice del suo primo Golden Globe e per la ...

Advertising

vogue_italia : Vi sveliamo in anteprima esclusiva i look che indosserà stasera Laura Pausini all'Eurovision 2022 ???? - RadioItalia : ??Manca meno di un mese al “BeMe” il grande evento di Laura Pausini dedicato al fanclub ufficiale! ?? Ci vediamo l’8… - IlContiAndrea : Sono Laura Pausini e Alessandro Cattelan a presentare sul palco Blanco e Mahmood che si esibiranno sabato per la Fi… - ziogregorin_ : andrà a finire che Cristiano Malgioglio avrà più screen time di Laura Pausini #EUROVISION - SebastianoRaoul : Questa sarà Laura Pausini l’unica riconoscibile ?????? #cit. #Eurovision #ESC2022 -