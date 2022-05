Juve | Chiellini LIVE | 'Vincere la Coppa Italia per tornare a vincere lo scudetto l'anno prossimo'

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??? @chiellini: «Mi sento un fratello maggiore verso i ragazzi che ci sono ora e spero di aver lasciato loro qualcos… - pisto_gol : Juv-Ven 2:1 Con una doppietta di Bonucci una brutta Juve supera un coraggioso Venezia, che dopo il gol del vantaggi… - lucabianchin7 : #Chiellini in conferenza: “Il mio futuro? Aspettiamo la finale, vedremo nei prossimi giorni con grande serenità. An… - Cucciolina96251 : RT @LeonettiFrank: Chiellini:' Con tanti ragazzi in squadra mi sento una sorta di fratello maggiore, la Juve ha grandi valori che ho impara… -

Commenta per primo Quella contro l'Inter sarà l'ultima finale alla Juventus per Giorgio: dopo la partita di Coppa Italia, evidenzia La Gazzetta dello Sport , il difensore bianconero incontrerà il presidente Andrea Agnelli per definire l'addio alla Vecchia Signora .Alle 19:30 invece sarà il turno della Juventus : in conferenza all'Olimpico ci saranno Massimiliano Allegri e GiorgioTocca a capitan Giorgio Chiellini suonare la carica in conferenza stampa in casa Juve alla vigilia della finale di Coppa Italia. BILANCIO - "Quest'anno è stato un anno fatto in crescendo, dopo le diff ...Quella contro l'Inter sarà l'ultima finale alla Juventus per Giorgio Chiellini: dopo la partita di Coppa Italia, evidenzia La Gazzetta dello Sport, il difensore bianconero incontrerà il presidente ...