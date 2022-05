Incontro Conte-Letta, poi i partiti diffondono una nota identica: “Affrontante questioni in cui Pd e M5s hanno posizioni diverse” (Di martedì 10 maggio 2022) hanno diffuso un comunicato fotocopia, praticamente identico. Se sia indizio di una ritrovata un’unità d’intenti, oppure una scelta fatta per stemperare le tensioni, non è al momento chiaro. Di sicuro c’è solo che Giuseppe Conte ha incontrato Enrico Letta. E alla fine fonti di entrambi i partiti – i 5 stelle e il Pd – hanno diffuso una nota praticamente uguale. Il colloquio – fanno sapere fonti dem e 5 stelle – è stata l’occasione per un aggiornamento sui vari temi dell’agenda politica. Nella nota esponenti dei due partiti fanno sapere che si è trattato di un “Incontro cordiale – come sempre, dati i rapporti personali e politici tra i due – nel corso del quale sono state trattate varie questioni, anche quelle che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022)diffuso un comunicato fotocopia, praticamente identico. Se sia indizio di una ritrovata un’unità d’intenti, oppure una scelta fatta per stemperare le tensioni, non è al momento chiaro. Di sicuro c’è solo che Giuseppeha incontrato Enrico. E alla fine fonti di entrambi i– i 5 stelle e il Pd –diffuso unapraticamente uguale. Il colloquio – fanno sapere fonti dem e 5 stelle – è stata l’occasione per un aggiornamento sui vari temi dell’agenda politica. Nellaesponenti dei duefanno sapere che si è trattato di un “cordiale – come sempre, dati i rapporti personali e politici tra i due – nel corso del quale sono state trattate varie, anche quelle che ...

