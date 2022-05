Il Watford prepara la rivoluzione dopo la retrocessione

(Di martedì 10 maggio 2022) Gli Hornets sono retrocessi aritmeticamente in Championship. Una stagione disastrosa per il, capace di raccogliere solamente 22 punti, di segnare appena 32 gol e di subirne ben 70. Urge ripartire immediatamente per provare a centrare la Premier League già nella prossima annata. Per questo motivo illa. I ribaltoni riguarderanno sia organico che allenatore.la: quali giocatori andranno via? Resta da capire chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gino Pozzi, ma laall’interno della rosa sarà molto profonda. Ismaïla Sarr lascerà sicuramente la squadra. Per il senegalese è emerso l’interesse di diversi club, tra i quali c’è anche il Milan. Non solo lui, ma anche il ...

Advertising

Tuttosport

... come tutti i principali campionati continentali, sial rush finale. Lotta per il titolo, ..., Milan vigile su Sarr e Louza Ismaila Sarr ©LaPresseSe l'Everton resta in piena lotta per non ...Si gode i nipotini, a settant'anni sia tornare in panchina. Perchè per Claudio Ranieri la carriera non è finita a, dove è stato esonerato a gennaio dopo tredici partite. "Sono ... Daily Star: "Il City rinnova Guardiola e prepara un'altra pioggia di milioni sul mercato"