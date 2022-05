“Il sesto sigillo” di Mario Pastore e Giulio Spreti | mai un fantasy fu così ‘profetico’

Leggi su 900letterario

(Di martedì 10 maggio 2022) Iledito, Brè Edizioni, è il romanzo a quattro mani di di, esperto di organizzazione, docente in ambito manageriale e comportamentale. Giornalista a La Stampa di Torino, direttore del personale di una grande azienda manifatturiera, dopo un lungo periodo come consulente e quindi amministratore di Forrad e Forbank, vive l’esperienza di Vicedirettore generale di una Cassa di Risparmio. È tra i primi docenti di Centro Internazionale FOR di cui diventa Presidente nel 2012.M., esperto di marketing. Docente in ambito manageriale e comportamentale. Matura la sua esperienza in agenzie di Direct Marketing a livello internazionale, divenendo Direttore ...