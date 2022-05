(Di martedì 10 maggio 2022) Un palco, una luce e un pubblico ipnotizzato. Sembra un concerto normale, ma Um Sameh con la sua band Mazaher in un centro culturale del Cairo, in Egitto, canta per guarire i malati e tirare fuori i ...

Advertising

sole24ore : ?? #Egitto: il #rituale #Zaar per esorcizzare i cattivi spiriti (e la malattia) - Il Sole 24 ORE… -

Agenzia askanews

È una versione semplificata dello '',di musica e danza estatica con radici vecchie di secoli, il cui obiettivo dichiarato è di esorcizzare lo 'jinn', o più semplicemente i cattivi ...È una versione semplificata dello '',di musica e danza estatica con radici vecchie di secoli, il cui obiettivo dichiarato è di esorcizzare lo 'jinn', o più semplicemente i cattivi ... Il rituale Zaar per esorcizzare i cattivi spiriti (e la malattia) Il Cairo, 10 mag. (askanews) - Un palco, una luce e un pubblico ipnotizzato. Sembra un concerto normale, ma Um Sameh con la sua band Mazaher in ...Il rituale Zaar per esorcizzare i cattivi spiriti (e la malattia) Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...