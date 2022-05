“Ho visto morire mio figlio 20enne”. Choc in diretta da Pierluigi Diaco, l’attore racconta il dramma (Di martedì 10 maggio 2022) “Quando morì mio figlio dissi: ora sta meglio lui di noi”. Con queste poche parole l’attore mito del cinema italiano a raccontato a Pierluigi Diaco a “Ti sento”, nella puntata in onda su Rai2, il primogenito. Lorenzo, appena 20 anni, era scomparso per un aneurisma. “Vedere morire un figlio è una cosa terribile… Mi ricordo che dissi ‘sta meglio lui di noi’, perché ci credo”. Una confessione straziante che commosso anche il conduttore che a stento è riuscito a trattenere l’emozione davanti alla voce dell’attore. Poi, mentre Giancarlo Giannini ricorda il figlio morto, ecco che emergono nuovi particolari su quelle ore terribili. “Ero a Milano a fare un film con Gassmann quando è arrivata la chiamata. Ho preso immediatamente un aereo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) “Quando morì miodissi: ora sta meglio lui di noi”. Con queste poche parolemito del cinema italiano ato aa “Ti sento”, nella puntata in onda su Rai2, il primogenito. Lorenzo, appena 20 anni, era scomparso per un aneurisma. “Vedereunè una cosa terribile… Mi ricordo che dissi ‘sta meglio lui di noi’, perché ci credo”. Una confessione straziante che commosso anche il conduttore che a stento è riuscito a trattenere l’emozione davanti alla voce del. Poi, mentre Giancarlo Giannini ricorda ilmorto, ecco che emergono nuovi particolari su quelle ore terribili. “Ero a Milano a fare un film con Gassmann quando è arrivata la chiamata. Ho preso immediatamente un aereo e ...

Advertising

ninostradamuss : @Corriere Visto che non ci sono i soldi per la sanità e per farti curare ti mando a morire perché ce lo chiede rimbamBiden? - BarcellaBarc11 : @lageloni Perché devi dire cazate tu ai mai visto morire persone in Siria io si davanti a me smetila di pubblicare cazate te - HAN3MIYA : quanto mi fanno ridere quei meme in spagnolo ne ho appena visto uno che diceva walk lucia (andalucia) sto per morire - winterxscarlet : L’episodio 10 di #Aliados il mio preferito dalla prima volta che l’ho visto. E poi Maxi come Gopal mi fa morire dal… - boba_wonie_ : MA POI IO CIOÈ HUENING OH OH OH OH OH CIOÈ CON STI CAPELI BELLISSIMI NERI WOW WOW WOW PPI LA TUA VOCE TU CHE REPPI… -