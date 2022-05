È potente e consigliato quando siamo assaliti dalle angosce

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 10 maggio 2022) Tante volte si trascura la preghiera dei Salmi che sono invece efficacissimi per mettersi in comunione con Dio. In particolare, questo Salmo è indicato per i momenti bui, in cui ci sentiamo afflitti e schiacciati dalla sofferenza opreoccupazioni. Non sempre abbiamo le parole per esprimere ciò che ci tormenta o che serbiamo nel cuore: L'articolo proviene da La Luce di Maria.