"Cosa si aspetta ora dall'Occidente": la soffiata di Nicolai Lilin, perché le parole di Putin possono ribaltare la guerra (Di martedì 10 maggio 2022) "Vladimir Putin è stato abbastanza prevedibile, nel suo discorso ha dato un segnale ai propri cittadini e anche all'Occidente, non c'è stata nessuna esaltazione, anzi è stato pacato": lo scrittore Nicolai Lilin - ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7 - ha commentato la parata che si è tenuta il 9 maggio davanti al Cremlino. Un evento da cui ci aspettava una maggiore aggressività, soprattutto da parte dello zar. "Il clima è stato contenuto", ha continuato Lilin. Che poi ha spiegato perché la manifestazione non dovrebbe suscitare nessuna sorpresa: "In realtà la parata militare si tiene ogni anno, per cui non c'è niente di strano nel fatto che il 9 maggio abbiano marciato i militari per le strade di Mosca e di altre città". In ogni caso lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) "Vladimirè stato abbastanza prevedibile, nel suo discorso ha dato un segnale ai propri cittadini e anche all', non c'è stata nessuna esaltazione, anzi è stato pacato": lo scrittore- ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7 - ha commentato la parata che si è tenuta il 9 maggio davanti al Cremlino. Un evento da cui civa una maggiore aggressività, soprattutto da parte dello zar. "Il clima è stato contenuto", ha continuato. Che poi ha spiegatola manifestazione non dovrebbe suscitare nessuna sorpresa: "In realtà la parata militare si tiene ogni anno, per cui non c'è niente di strano nel fatto che il 9 maggio abbiano marciato i militari per le strade di Mosca e di altre città". In ogni caso lo ...

