Al suo posto il principe Carlo: ma non siede sul trono della Sovrana (Di martedì 10 maggio 2022) Il suo trono rimarrà simbolicamente vuoto. Il discorso scritto da Downing Street, la sede del premier Boris Johnson, con la supervisione della stessa Elisabetta, sarà letto dal figlio Carlo, accompagnato da William. Due eredi al trono che si ritrovano sempre più spesso a face le veci della regina 96enne, costretta con una certa riluttanza a rinunciare all’appuntamento tradizionale dello State Opening of Parliament, uno dei più importanti del suo calendario Royal. ... Leggi su iodonna (Di martedì 10 maggio 2022) Il suorimarrà simbolicamente vuoto. Il discorso scritto da Downing Street, la sede del premier Boris Johnson, con la supervisionestessa Elisabetta, sarà letto dal figlio, accompagnato da William. Due eredi alche si ritrovano sempre più spesso a face le veciregina 96enne, costretta con una certa riluttanza a rinunciare all’appuntamento tradizionale dello State Opening of Parliament, uno dei più importanti del suo calendario Royal. ...

