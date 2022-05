Zeppieri-Khachanov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Giulio Zeppieri affronterà Karen Khachanov nel contesto del primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il giovane tennista italiano ha sconfitto Alex Molcan e Maxime Cressy durante le qualificazioni, dimostrandosi pronto per una chance nel main draw di un torneo Masters 1000; dal canto suo, il russo è un habitué in eventi di questo livello e tenterà di mettere a segno un risultato di rilievo dopo un lungo periodo di magra in questo senso. Il servizio mancino e la maggiore abitudine a giocare sulla terra battuta saranno certamente armi in favore dell’italiano; mentre il moscovita potrà usufruire della sua ormai proverbiale continuità da fondocampo. Tanti spunti d’interesse per l’esordio nel tabellone principale del torneo di Roma per Zeppieri, ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Giulioaffronterà Karennel contesto del primo turno del tabellone principale degliBNL. Il giovane tennista italiano ha sconfitto Alex Molcan e Maxime Cressy durante le qualificazioni, dimostrandosi pronto per una chance nel main draw di un torneo Masters 1000; dal canto suo, il russo è un habitué in eventi di questo livello e tenterà di mettere a segno un risultato di rilievo dopo un lungo periodo di magra in questo senso. Il servizio mancino e la maggiore abitudine a giocare sulla terra battuta saranno certamente armi in favore dell’italiano; mentre il moscovita potrà usufruire della sua ormai proverbiale continuità da fondocampo. Tanti spunti d’interesse per l’esordio nel tabellone principale del torneo di Roma per, ...

