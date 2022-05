Una Vita, anticipazioni 10 maggio: Miguel e Daniela si chiariscono dopo un litigio, ma poi lei se ne va. Marcos spedisce Anabel in convento (Di lunedì 9 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 10 maggio: puntata “ricca” quella di domani! I protagonisti saranno Miguel e Daniela, Anabel, Aurelio e Marcos. Una Vita, anticipazioni 10 maggio: Miguel attacca Daniela, ma poi arrivano la passione e il chiarimento Miguel affronta Daniela, dopo averla scoperta parlare con il poliziotto Roger, e l’accusa di avergli sempre mentito. La ragazza, però, giura all’Olmedo di essere veramente innamorata di lui. I due si concedono allora un momento d’amore e si svelano le verità nascoste. Daniela dice addio a Miguel per lettera e fugge Miguel, dopo il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 9 maggio 2022) Una10: puntata “ricca” quella di domani! I protagonisti saranno, Aurelio e. Una10attacca, ma poi arrivano la passione e il chiarimentoaffrontaaverla scoperta parlare con il poliziotto Roger, e l’accusa di avergli sempre mentito. La ragazza, però, giura all’Olmedo di essere veramente innamorata di lui. I due si concedono allora un momento d’amore e si svelano le verità nascoste.dice addio aper lettera e fuggeil ...

