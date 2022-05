Turquoise Carpet dell’Eurovision | top e flop sul tappeto rosso

Leggi su biccy

(Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo ildel Met Gala e degli Oscar non potevo non fare il ‘top e’ del redSong Contest, che per l’occasione si chiama. A differenza degli eventi americani in questo caso gli eccessi sono stati davvero pochi, si contano sulle dita di una mano e allo stesso tempo sono ridotti anche gli scivoloni. Ovviamente i più attesi per noi italiani erano Mahmood e Blanco, che arrivati sulhanno risposto alle domande di Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. Blanco ha parlato del suo arrivo a Torino: “Sì sono emozionato, però amo così tanto esibirmi live che non vedo l’ora di farlo qui. In questi giorni però abbiamo avuto dei ritmi così frenetici che è stato tutto molto veloce. ...