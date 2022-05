Tonali e Leao, il modello (vincente) Milan (Di lunedì 9 maggio 2022) Uno è destinato a diventare il capitano del futuro e, se fosse per i tifosi del Milan, forse, lo sarebbe già a furor di popolo. L'altro, se messo sul mercato, porterebbe a Milano un discreto numero di pretendenti con la valigia piena di euro. Sandro Tonali e Rafael Leao sono il volto fresco e pieno di talento della volata della banda di Stefano Pioli verso lo scudetto, distante ora solo 4 punti anche se potrebbero essere pure meno in caso di mancato en plein dell'Inter. Giovani (45 anni in due) e proiettati verso il futuro, eppure decisivi già adesso. Un tesoro che il Milan si è trovato in casa e che è esploso nel momento giusto. Fortuna? No. Programmazione e capacità di scegliere e difendere i propri uomini. Tonali e Leao sono i due esempi oggi più in vista, ma ... Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) Uno è destinato a diventare il capitano del futuro e, se fosse per i tifosi del, forse, lo sarebbe già a furor di popolo. L'altro, se messo sul mercato, porterebbe ao un discreto numero di pretendenti con la valigia piena di euro. Sandroe Rafaelsono il volto fresco e pieno di talento della volata della banda di Stefano Pioli verso lo scudetto, distante ora solo 4 punti anche se potrebbero essere pure meno in caso di mancato en plein dell'Inter. Giovani (45 anni in due) e proiettati verso il futuro, eppure decisivi già adesso. Un tesoro che ilsi è trovato in casa e che è esploso nel momento giusto. Fortuna? No. Programmazione e capacità di scegliere e difendere i propri uomini.sono i due esempi oggi più in vista, ma ...

