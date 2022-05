Striscia la Notizia, perché Michelle Hunziker è assente e chi la sostituisce (Di lunedì 9 maggio 2022) Ancora problemi in vista per Striscia la Notizia: stavolta è Michelle Hunziker ad essere positiva al Covid, e a dover quindi lasciare il suo posto dietro il bancone del tg satirico di Canale 5. La Notizia è arrivata pochissimo fa, in una nota diffusa dall’emittente che svela anche il nome della persona che andrà a sostituire la showgirl svizzera finché non potrà tornare in studio. Michelle Hunziker positiva al Covid “Michelle Hunziker è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurre Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti” – si legge nel comunicato diffuso da Mediaset. La bella showgirl dovrà assentarsi, almeno momentaneamente, per motivi di ... Leggi su dilei (Di lunedì 9 maggio 2022) Ancora problemi in vista perla: stavolta èad essere positiva al Covid, e a dover quindi lasciare il suo posto dietro il bancone del tg satirico di Canale 5. Laè arrivata pochissimo fa, in una nota diffusa dall’emittente che svela anche il nome della persona che andrà a sostituire la showgirl svizzera finché non potrà tornare in studio.positiva al Covid “è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurrelainsieme a Gerry Scotti” – si legge nel comunicato diffuso da Mediaset. La bella showgirl dovrà assentarsi, almeno momentaneamente, per motivi di ...

