Serena è stata uccisa ad Arce il 1° giugno 2001. Da allora la famiglia della vittima ha dovuto lottare da sola per vincere l'omertà che ha protetto i presunti colpevoli e aprire il processo contro Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri (Di lunedì 9 maggio 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Papà Guglielmo ha lottato per 19 anni pur di arrivare alla verità. È morto due anni fa senza poter avere una sentenza che condannasse gli assassini di sua figlia. E adesso è la sorella Armida, zia della vittima, a portare avanti la sua battaglia. Sfidando tutto e tutti pur di avere giustizia. Perché sono 21 anni che si cercano gli assassini di Serena Mollicone, la ragazza di Arce, paesino in provincia di Frosinone, trovata in un bosco con mani e piedi legati dal nastro adesivo e una busta di plastica in testa. Soltanto l’ostinazione della sua famiglia ha consentito di scoprire che in realtà la giovane sarebbe stata uccisa nella caserma dei ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Papà Guglielmo ha lottato per 19 anni pur di arrivare alla verità. È morto due anni fa senza poter avere una sentenza che condannasse gli assassini di sua figlia. E adesso è la sorella Armida, zia, a portare avanti la sua battaglia. Sfidando tutto e tutti pur di avere giustizia. Perché sono 21 anni che si cercano gli assassini diMollicone, la ragazza di, paesino in provincia di Frosinone, trovata in un bosco con mani e piedi legati dal nastro adesivo e una busta di plastica in testa. Soltanto l’ostinazionesuaha consentito di scoprire che in realtà la giovane sarebbenella caserma dei ...

