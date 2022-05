Roma, Termini come la ‘giungla’: caos tra parcheggiatori e taxi abusivi. Oltre 1900€ di sanzioni (Di lunedì 9 maggio 2022) Una vera e propria giungla metropolitana, fatta di illegalità e abusivismo, quella di Roma davanti alla stazione Termini. Solamente nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato 6 persone e sanzionate altre 8. I controlli si sono svolti nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria. L’esito dei controlli Durante l’attività dei Carabinieri sono state controllate Oltre 150 persone, 6 di queste sono state denunciate, mentre per altre 8 sono scattate pesanti sanzioni. Ecco cosa è accaduto nello specifico. Le denunce In particolare, durante i controlli, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Altre 4 sono state denunciate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Una vera e propria giungla metropolitana, fatta di illegalità esmo, quella didavanti alla stazione. Solamente nella giornata di ieri, i Carabinieri del NucleoScalohanno denunciato 6 persone e sanzionate altre 8. I controlli si sono svolti nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria. L’esito dei controlli Durante l’attività dei Carabinieri sono state controllate150 persone, 6 di queste sono state denunciate, mentre per altre 8 sono scattate pesanti. Ecco cosa è accaduto nello specifico. Le denunce In particolare, durante i controlli, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di. Altre 4 sono state denunciate ...

