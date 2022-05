Processo a Varriale, in aula vittima conferma accuse a giornalista (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Ha confermato le accuse la donna che lo scorso agosto ha denunciato il giornalista televisivo ed ex vicedirettore di Raisport Enrico Varriale finito a Processo per stalking e lesioni davanti al giudice monocratico di Roma. La donna, assistita dall’avvocato Teresa Manente, è stata sentita in aula nel corso di un’udienza a porte chiuse in cui ha ripercorso i fatti vissuti e denunciati nelle tre querele presentate contro il giornalista, oggi presente in aula. Sin dall’inizio della relazione, la vittima avrebbe riferito che il giornalista aveva un atteggiamento ‘controllante’ che sfociava anche in aggressioni verbali fino poi alla violenza fisica denunciata ad agosto del 2021. La Procura aveva chiesto e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Hato lela donna che lo scorso agosto ha denunciato iltelevisivo ed ex vicedirettore di Raisport Enricofinito aper stalking e lesioni davanti al giudice monocratico di Roma. La donna, assistita dall’avvocato Teresa Manente, è stata sentita innel corso di un’udienza a porte chiuse in cui ha ripercorso i fatti vissuti e denunciati nelle tre querele presentate contro il, oggi presente in. Sin dall’inizio della relazione, laavrebbe riferito che ilaveva un atteggiamento ‘controllante’ che sfociava anche in aggressioni verbali fino poi alla violenza fisica denunciata ad agosto del 2021. La Procura aveva chiesto e ...

Advertising

lucianoMoggi_ : RT @CalcioFinanza: Enrico Varriale a processo per stalking: la vittima conferma le accuse - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Enrico Varriale a processo per stalking: la vittima conferma le accuse - il_piccolo : Stalking, processo a Enrico Varriale: botta e risposta in aula sulle accuse - CorriereAlpi : Stalking, processo a Enrico Varriale: botta e risposta in aula sulle accuse - 73Kalle : RT @CalcioFinanza: Enrico Varriale a processo per stalking: la vittima conferma le accuse -