Nick Cave, un'altra tragedia: morto anche il secondo figlio Jethro, aveva 31 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Un destino crudele, insensato, si abbatte ancora una volta su Nick Cave . Suo figlio, Jethro Lazenby , è morto all'età di 31 anni. L'attore e modello era stato incarcerato all'inizio di quest'anno a ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Un destino crudele, insensato, si abbatte ancora una volta su. SuoLazenby , èall'età di 31. L'attore e modello era stato incarcerato all'inizio di quest'anno a ...

Advertising

DeaDCeLL77 : RT @MaxxGhe: 09/05/2022. È confermata la tragica notizia della morte del 31enne Jethro Lazenby, figlio del cantante australiano NICK CAVE.… - Moonrider_acme : RT @fanpage: Grandissimo dolore per #NickCave, è morto il figlio 31enne Jethro, sette anni dopo Arthur, morto a soli 15 anni - suzukimaruti : Ho il cuore a pezzi per Nick Cave e il male che gli riserva la vita. - fanpage : Grandissimo dolore per #NickCave, è morto il figlio 31enne Jethro, sette anni dopo Arthur, morto a soli 15 anni - flamanc24 : RT @RollingStoneita: È morto il figlio di #NickCave, Jethro Lazenby. Aveva 31 anni -