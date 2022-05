Napoli, “stesa” notturna ai Quartieri Spagnoli: raffica di proiettili esplosi (Di lunedì 9 maggio 2022) Napoli. Una raffica di proiettili ha squarciato il silenzio nella zona dei Quartieri Spagnoli. Una “stesa” da brividi è avvenuta alle prime ore del giorno, in via Concordia. Due pistoleri, in sella a uno scooter, hanno esploso ben 16 colpi di pistola in rapida successione. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022). Unadiha squarciato il silenzio nella zona dei. Una “” da brividi è avvenuta alle prime ore del giorno, in via Concordia. Due pistoleri, in sella a uno scooter, hanno esploso ben 16 colpi di pistola in rapida successione. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

