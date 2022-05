Molestie sessuali, l’Associazione alpini: “Prendiamo la distanze dai comportamenti dei singoli” (Di lunedì 9 maggio 2022) L'Ana ricorda che ci sono "centinaia, se non migliaia, di giovani che pur non essendo alpini, approfittano della situazione e si mescolano alla festa con un cappello alpino” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 9 maggio 2022) L'Ana ricorda che ci sono "centinaia, se non migliaia, di giovani che pur non essendo, approfittano della situazione e si mescolano alla festa con un cappello alpino”

RobertoSignore7 : RT @Alessan41872109: @mariacafagna Spero solo non sia invece polemica per partito preso da sinistra estrema antimilitarista. In adunate pre… - cubemind_ : @BarbieXanax @andreeamu__ A quanto pare per te se lo dicono nei meme allora va bene e non è offensivo, grandeeee, o… - RuggieroDistaso : A Rimini ad un raduno alpino gravi episodi di molestie sessuali. Adesso dite che gli alpini sono tutti meridionali, mi raccomando - Miranda30388890 : RT @kpopWorldItaly1: La persona che accusò il membro dei MIRAE Khael nel 2019 di bullismo scolastico e molestie sessuali rilascia una lette… - BarabbaMarlin : Pioggia di denunce per molestie sessuali a carico degli #alpini; vuoi vedere che la piuma d'uccello in testa è un'allegoria? -