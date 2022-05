Mbappé Real Madrid | in Spagna rilanciano | è già arrivato in città

(Di lunedì 9 maggio 2022), dallal’indiscrezione del possibile affare. Il francese si troverebbe ora nella capitale spagnola Come riferito da Cadena Cope, Kyliansarebbe ain questi giorni, in compagnia dell’amico Achraf Hakimi. Semplice vacanza o c’è qualcosa dietro? Ilcontinua a spingere per l’acquisto a parametro zero del fuoriclasse francese che, però, non ha ancora chiuso del tutto alla possibilità di rinnovare con il PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Continua la telenovela legata a Kylian, in scadenza con il Psg e da tempo voluto fortemente dalMadrid. Ne parla oggi El Pais, che svela le cifre dell'offerta fatta dai Blancos: 180 milioni di bonus alla firma più stipendio ......e in pratica il dominio di Lewandowki eha rispecchiato quello di Bayern e Paris Saint - Germain. Il loro regno non è mai stato messo realmente in discussione, esattamente come quello del...