Marinare la carne bene davvero | per un grigliata indimenticabile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 9 maggio 2022) Avete deciso di organizzare un barbecue in compagnia e volete sapere comelaper unaperfetta? Eccovi svelati tutti i segreti per rendere lacosì delicata e saporita da essere irresistibile! Ma ricordatevi di acquistare solo prodotti di qualità. Per condire, vi basterà un contenitore molto ampio di terracotta, acciaio o vetro e pochi semplici ingredienti: erbette e spezie, olio extra vergine d’oliva e un elemento acidulo, ovvero birra, limone e vino. E poi come fare? Curiose? Iniziamo! 1. Comelautilizzando la birra Questo tipo di marinatura è perfetta per larossa! In un contenitore, aggiungete 330 ml di birra, dell’aglio a pezzetti, un pizzico di sale, 3 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, qualche foglietta ...