(Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAATP, italiani in campo lunedì 9 maggio: orari, ordine di gioco, dove vederli in tv – Il programma della sfida tra Flavioe JensonBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Flavioe Jenson, valida per il primo turno del torneo singolare maschile ATP 1000 di. Primo incrocio tra i due giocatori che si sfidano per un posto al secondo turno contro David Goffin o Hubert Hurkacz, in campo probabilmente martedì. Sulla Grand Stand Arena attesi anche i match di Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov ed Elisabetta Cocciaretto contro Belinda Bencic. Debutto al Foro ...

Advertising

live_tennis : Rome Challenger - Semi-final: Franco Agamenone beat Flavio Cobolli 6-3, 6-4 -

OA Sport

... con lo studio condottoda Eleonora Cottarelli e con gli inviati Stefano Meloccaro e Angelo ... Jannik Sinner , Fabio Fognini e Lorenzo Sonego , e altrettante wild card, Flavio, Francesco ...Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le due piattaforme Sky Go e NOW . In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida di primo turno trae Brooksby. Il nostro sito ... LIVE Cobolli-Brooksby, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l'idolo di casa vuole esaltarsi davanti al proprio pubblico CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ATP Roma 2022, italiani in campo lunedì 9 maggio: orari, ordine di gioco, dove vederli in tv - Il programma della sfida tra Flavio Cobolli e Jenson Brooksby B ...Da domani si comincia a fare sul serio con il Masters1000 di scena a Roma. Dopo i primi quattro match disputati inizia il pieno programma del torneo nella città eterna. Tanti italiani ai nastri di par ...