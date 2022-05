Kenneth Welsh | attore di Twin Peaks e The Day After Tomorrow morto a 80 anni

(Di lunedì 9 maggio 2022), prolificonoto per, The Aviator e The Day, èil 5 maggio 2022 all'età di 80canadese noto per il memorabile villain interpretato ine per tante apparizioni sul grande schermo, da The Daya The Aviator, èil 5 maggio 2022 a 80. Il prolificopacificamente nella sua casa fuori Toronto, circondato dai propri cari, come ha confermato la sua agente Pam Winter a The Hollywood Reporter. la causa della morte non è stata ...

Advertising

ParliamoDiNews : Morto Kenneth Welsh, il `cattivo` di Twin Peaks: addio all`attore canadese, aveva 80 anni - Il Fatto Quotidiano… - infoitcultura : Kenneth Welsh: è morto a 80 anni l’inteprete di Windom Earle in Twin Peaks - infoitcultura : Tv: è morto Kenneth Welsh, il “cattivo” di Twin Peaks - infoitcultura : Morto Kenneth Welsh, il leggendario cattivo di Twin Peaks: aveva 80 anni - infoitcultura : Morto Kenneth Welsh, il “cattivo” di Twin Peaks: addio all’attore canadese, aveva 80 anni -

, attore canadese noto per il memorabile villain interpretato in Twin Peaks e per tante apparizioni sul grande schermo, da The Day After Tomorrow a The Aviator, è morto il 5 maggio 2022 ...E tra di loro anche il compianto, attore canadese che in queste serie televisiva era noto per il suo memorabile ruolo del cattivo Windom Warle. La famiglia ha confermato il suo decesso, ...Giornata di lutto per il mondo della televisione che ha perso uno dei protagonisti delle serie tv cult degli anni ’90: scopriamo di chi si tratta. Grande perdita per la televisione internazionale che ...Kenneth Welsh, prolifico attore noto per Twin Peaks, The Aviator e The Day After Tomorrow, è morto il 5 maggio 2022 all'età di 80 anni. Kenneth Welsh, attore canadese noto per il memorabile ...