Kean, notizie sul suo riscatto (Di lunedì 9 maggio 2022) La Juventus dovrebbe riscattare Moise Kean senza alcun dubbio. Il giocatore sembra poter rimanere in bianconero, rispetto a quanto detto in passato Moise Kean sembrava essere lontanissimo dalla Juventus e invece negli ultimi giorni il suo riscatto appare più che probabile. Nonostante il suo contributo alla Juventus sia inferiore a quanto previsto – con l’ultimo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) La Juventus dovrebbe riscattare Moisesenza alcun dubbio. Il giocatore sembra poter rimanere in bianconero, rispetto a quanto detto in passato Moisesembrava essere lontanissimo dalla Juventus e invece negli ultimi giorni il suoappare più che probabile. Nonostante il suo contributo alla Juventus sia inferiore a quanto previsto – con l’ultimo L'articolo

Advertising

Rocha496 : Penso siano le solite notizie del foglio rosa (carta da wc) per destabilizzare l'ambiente Juve, ma le dichiarazioni… - dayfootball1981 : @ema_torni Campo non sappiamo, ma questa notizie di Kean in uscita non la stiamo dicendo solo noi da tempo, quindi… - junews24com : Kean Juve: presa una decisione sul futuro dell'attaccante. Cosa succederà - - Moixus1970 : RT @dayfootball1981: #Bremer la Juventus prova a fregare l'Inter #Romagnoli da tenere d'occhio #Kean in uscita verso Parigi con riscatto #P… - dayfootball1981 : #Bremer la Juventus prova a fregare l'Inter #Romagnoli da tenere d'occhio #Kean in uscita verso Parigi con riscatto… -