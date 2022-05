“Isola dei Famosi”, Marialaura e Fabrizia “ci provano” con Alessandro (Di lunedì 9 maggio 2022) Sbarcate solo da qualche giorno su Playa Palapa Mercedes Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli stanno cominciando ad adattarsi alle dure condizioni dell’Isola. Durante la puntata di venerdì, interrogate su aspettative e preferenze tra i naufraghi, le tre Conquistadores avevano elencato, tra i preferiti, Alessandro, Nicolas e Edoardo. La più determinata però sembra essere Marialaura. La giovane modella e influencer, classe 1998, ha messo subito gli occhi sul figlio di Carmen di Pietro, con il quale pare esserci già una bella intesa. “Sono sbarcata con il cuore libero” aveva detto Marialaura durante la diretta, il 7 maggio: “Pronta ad accogliere magari un persona che mi sappia capire”. Che sia proprio Alessandro? Sebbene più giovane di 5 anni il figlio della ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 9 maggio 2022) Sbarcate solo da qualche giorno su Playa Palapa Mercedes Henger,De Vitis eSantarelli stanno cominciando ad adattarsi alle dure condizioni dell’. Durante la puntata di venerdì, interrogate su aspettative e preferenze tra i naufraghi, le tre Conquistadores avevano elencato, tra i preferiti,, Nicolas e Edoardo. La più determinata però sembra essere. La giovane modella e influencer, classe 1998, ha messo subito gli occhi sul figlio di Carmen di Pietro, con il quale pare esserci già una bella intesa. “Sono sbarcata con il cuore libero” aveva dettodurante la diretta, il 7 maggio: “Pronta ad accogliere magari un persona che mi sappia capire”. Che sia proprio? Sebbene più giovane di 5 anni il figlio della ...

