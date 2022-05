Internazionali di tennis | Sonego eliminato al primo turno

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Lorenzoè statoaldeglid’italia 2022 in corso a Roma al Foro Italico. Ilta azzurro è stato sconfitto dal canadese Denis Shapovalov, numero 13 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-5), 3-6, 6-3 in tre ora e 10 minuti di gioco. Fuori anche il giovane Flavio Cobolli. Il toscano è stato battuto in un match molto equilibrato dallo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora a 51 minuti. Non supera ilnemmeno Giulio Zeppieri battuto dal russo Karen Khachanov, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in circa un’ora e mezza. (Adnkronos) (foto@Feder-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti ...