Il nostro futuro non è ancora scritto e la nostra storia dipende da tutti noi, dice Roberta Metsola (Di lunedì 9 maggio 2022) Presidente Macron, Presidente Von der Leyen, Il Presidente del Consiglio Costa, Cari europei, Sono così orgogliosa di essere qui oggi mentre arriviamo a questo evento, un nuovo traguardo in questo esercizio unico di cittadinanza attiva. Sentirete molti discorsi oggi, ma se c’è un messaggio da portare via oggi è questo: possiamo battere i cinici. Il futuro dell’Europa non è ancora scritto e la nostra storia dipende da voi, da tutti noi. Questo dibattito ha assunto una nuova realtà il 24 febbraio, quando il presidente Putin ha ordinato al suo esercito di invadere l’Ucraina. Un atto di aggressione medievale che ha cambiato il mondo. Il mondo dopo il 24 febbraio è molto diverso. Più pericoloso. Il ruolo dell’Europa è cambiato con esso. Non possiamo permetterci di perdere ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Presidente Macron, Presidente Von der Leyen, Il Presidente del Consiglio Costa, Cari europei, Sono così orgogliosa di essere qui oggi mentre arriviamo a questo evento, un nuovo traguardo in questo esercizio unico di cittadinanza attiva. Sentirete molti discorsi oggi, ma se c’è un messaggio da portare via oggi è questo: possiamo battere i cinici. Ildell’Europa non èe lada voi, danoi. Questo dibattito ha assunto una nuova realtà il 24 febbraio, quando il presidente Putin ha ordinato al suo esercito di invadere l’Ucraina. Un atto di aggressione medievale che ha cambiato il mondo. Il mondo dopo il 24 febbraio è molto diverso. Più pericoloso. Il ruolo dell’Europa è cambiato con esso. Non possiamo permetterci di perdere ...

albertoangela : Come in un’indagine, questa sera analizzeremo prove, ascolteremo esperti e visiteremo i “luoghi del delitto” per co… - masechi : ?? Metsola all'AGI: 'Il nostro futuro è in pericolo, cogliamo l'occasione per creare un'Europa dell'energia' - Ettore_Rosato : Bella assemblea questa mattina a Bologna con @marcodimaio e tanti dirigenti di Italia Viva Emilia Romagna. Abbiamo… - Alecappelli93 : RT @Linkiesta: Il nostro futuro non è ancora scritto e la nostra storia dipende da tutti noi, dice @EP_President - okwlor : RT @AlessandroPipi4: Letta ieri con la difesa di Stoltemberg si è ufficialmente e definitivamente schierato dalla parte della guerra alla R… -