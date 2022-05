I Benetton chiamano Schema43 la società per l’opa su Atlantia | l’indignazione di Genova

(Di lunedì 9 maggio 2022) “Schemaquarantatre” è il nome scelto dalla famigliaper lacon cui, in collaborazione Blackstone, lancerà l’Offerta pubblica di acquisto (Opa) su, per toglierla dal listino e preservarla da mire esterne. Edizione, la holding deiche detiene il 33% di, avrà il 65% della “Schemaquarantatre”. Perché questo nome? La scelta non L'articolo

Advertising

ridniphoto : @Cippigal @theBsaint Ti faccio un esempio pratico perchè lo conosco di persona: i figli di Giuliana Benetton, si ch… -

Corriere della Sera

Di seguito ampi stralci del capitolo in cui Alessandroparla del suo rapporto con Cortina e del ruolo svolto da presidente della Fondazione che ha ... Restituzione Gli americani logive ...Le outsider in semifinale sidunque MoraBanc Andorra, squadra comunque di ottima qualità, ...se purtroppo in questo momento il contesto è ben diverso rispetto alle sfide epiche tra la... Alessandro Benetton: «La mia Cortina, metafora di un Paese in bilico tra bellezza e immobilismo» I parenti delle vittime del Morandi: "Schifati, amareggiati e delusi. Non ci resta altro da dire. Sembra una barzelletta. Perchè proprio quella cifra" ...Il Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi si scaglia contro il nome della newco usata da Benetton e fondo Blackstone per lanciare l'opa su Atlantia: 'Schema43'. Quarantatré, come il numero delle vitti ...