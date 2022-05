Highlights Brindisi-Tortona 82-99 | Serie A1 2021 2022 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 maggio 2022) Idi Happy Casa-Bertram Derthona, match valevole per la 30esima e ultima giornata dellaA1di. Dopo tre quarti equilibrati, la squadra di Ramondino sale di colpi nell’ultima frazione di gioco e si prende la vittoria con il punteggio di 99-82. Ai padroni di casa non bastano i 27 punti di Nick Perkins, mentre tra gli ospiti il migliore è Mike Daum con 21 punti. Ecco le immagini salienti della partita. CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA PRESENTAZIONE 30^ GIORNATA e COMBINAZIONI PLAYOFF TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF LE DATE DEI PLAYOFF COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON SportFace.