Guerra in Ucraina, ambasciatore russo a Varsavia imbrattato di vernice rossa: tensione con un gruppo di manifestanti – Video (Di lunedì 9 maggio 2022) Barattoli di vernice rossa sono stati lanciati contro l'ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreyev, durante una cerimonia al cimitero russo di Varsavia in occasione della Giornata della Vittoria. Il diplomatico stava deponendo fiori al cimitero dei soldati sovietici nella capitale, quando è arrivato un gruppo di manifestanti che prima gli ha strappato i fiori dalle mani e poi lo ha imbrattato con la vernice rossa. Molti manifestanti avevano bandiere ucraine ed altri indossavano lenzuola bianche imbrattate di vernice rossa a rappresentare il sangue versato durante la Guerra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

