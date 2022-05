Ex Ilva: Collina (Pd), dem per no, ma poi forzatura 5S (Di lunedì 9 maggio 2022) "La scelta di votare a favore dell'emendamento proposto dai 5s sull'Ilva nasce solo dalla volontà di non rompere un'alleanza politica che sul territorio tarantino sostiene un candidato a sindaco. Ero ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "La scelta di votare a favore dell'emendamento proposto dai 5s sull'nasce solo dalla volontà di non rompere un'alleanza politica che sul territorio tarantino sostiene un candidato a sindaco. Ero ...

Advertising

iconanews : Ex Ilva: Collina (Pd), dem per no, ma poi forzatura 5S - TV7Benevento : **Ex-Ilva: Collina, 'mi assumo responsabilità, Pd per no, ma M5S hanno forzato'** - -