Eurovision Song Contest 2022: date, dove vederlo, programma, cantanti, ospiti, curiosità (Di lunedì 9 maggio 2022) Attesa per l’Eurovision Song Contest 2022: manca pochissimo per le due semifinali e la finale, i tre appuntamenti principali in diretta da Torino. L’evento sarà trasmesso a livello globale e sarà condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Vediamo le date, dove vederlo, il programma delle serate, gli ospiti e i cantanti. Eurovision Song L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Attesa per l’: manca pochissimo per le due semifinali e la finale, i tre appuntamenti principali in diretta da Torino. L’evento sarà trasmesso a livello globale e sarà condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Vediamo le, ildelle serate, glie iL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Tg3web : Conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest di Torino che comincerà il 10 maggio. Le delegazioni sfilano sul… - RaiNews : La cerimonia alla Reggia di Venaria ha inaugurato l'Eurovision Song Contest 2022 - EurovisionRai : Mancano solo 7 giorni all’evento musicale più atteso dell’anno! ?? Eurovision Song Contest ?? 10 - 12 -14 maggio su… - DanielaMgam : RT @Tiziana95627735: Ma io boh... sono anziana e non faccio testo, Eurovision Song Contest Torino???? - bendinelli2011 : RT @Tiziana95627735: Ma io boh... sono anziana e non faccio testo, Eurovision Song Contest Torino???? -