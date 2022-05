Classifica WTA: Giorgi n.30, Bronzetti ancora da primato (79) (Di lunedì 9 maggio 2022) C'è qualche variazione in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane: Camila si conferma la prima italiana e fa un passo avanti (n.30): scivola indietro invece di nove posizioni Paolini (n.55). Terza italiana nel ranking è Lucia che guadagna un'altra posizione e firma un nuovo "best" (n.79) Leggi su federtennis (Di lunedì 9 maggio 2022) C'è qualche variazione in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane: Camila si conferma la prima italiana e fa un passo avanti (n.30): scivola indietro invece di nove posizioni Paolini (n.55). Terza italiana nel ranking è Lucia che guadagna un'altra posizione e firma un nuovo "best" (n.79)

Advertising

livetennisit : Classifica WTA Italiane: Camila Giorgi rientra in top 30. Jasmine Paolini perde nove posti - sportli26181512 : Wta Madrid, storico titolo per Ons Jabeur: sconfitta in finale l'americana Pegula: A Madrid nel torneo femminile tr… - _ilovedelpo : @VinceMartucci Considerando che la classifica wta è stata già scongelata l'anno scorso, a differenza di quella dell'atp, direi che lo è - AdesadesSanctis : RT @sportface2016: Deborah #Chiesa vinse le prequalificazioni nel 2017. Dopo un lungo stop dovuto ad una forma di artrite, prova a risalire… - AlbertoScevola : RT @sportface2016: Deborah #Chiesa vinse le prequalificazioni nel 2017. Dopo un lungo stop dovuto ad una forma di artrite, prova a risalire… -

Classifica WTA: Giorgi n.30, Bronzetti ancora da primato (79) FIT Camila Giorgi guida l’assalto delle italiane agli Internazionali d’Italia Camila Giorgi oggi in campo all'esordio negli Internazionali d'Italia a Roma. Con lei altre italiane in campo. Il programma completo. LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic, WTA Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurra deve sbloccarsi contro l’ex-fidanzata di Berrettini CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida tra Camila Giorgi e Alja Tomljanovic - La giornata da turista a Roma di Camila Giorgi prima degli Internazionali - Il tabellone di Ca ... Camila Giorgi oggi in campo all'esordio negli Internazionali d'Italia a Roma. Con lei altre italiane in campo. Il programma completo.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida tra Camila Giorgi e Alja Tomljanovic - La giornata da turista a Roma di Camila Giorgi prima degli Internazionali - Il tabellone di Ca ...