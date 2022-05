Caro Energia | Attenti a questo elettrodomestico | consuma tantissimo | ecco i modelli per risparmiare

(Di lunedì 9 maggio 2022) Le bollette si fanno sempre più care, ma la quotidianità richiede velocità ed efficienza. Attenzione a: vi svuota il portafoglioelettrica (Pixabay)Il periodo che stiamo vivendo non è dei più facili. A livello economico, la pandemia ha causato enormi conseguenze: tra perdite di lavoro e ritardi, il costo della vita resta lo stesso ma la disponibilità economica è cambiata. Molte persone, infatti, hanno vissuto rallentamenti per quanto riguarda la mole di lavoro, che spesso hanno comportato decurtazioni sullo stipendio. Dall’altra parte, però, le bollette sono decisamente aumentate. Ancheè conseguenza della pandemia e, successivamente, della guerra in Ucraina.mix di fattori comporta per molte famiglie decisi e drastici ...

...dielettrica da gas naturale). Il termoelettrico è molto importante in estate per l'uso, per esempio, dei condizionatori. Se qualcuno crede che non sia un problema enorme avere gas più...... ma vanno pensati interventi urgenti a sostegno delle imprese per abbattere ile risorse per il credito agevolato gestito dall'Irca'. A tal proposito, le associazioni chiedono di ...Le bollette si fanno sempre più care, ma la quotidianità richiede velocità ed efficienza. Attenzione a questo elettrodomestico: vi svuota il portafoglio ...Da un’economia delle scorte a un’economia di guerra e dei razionamenti. A tre settimane di distanza dall’inizio del conflitto in Ucraina, Mario ...