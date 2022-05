Al Rally Valdinievole vincono Gessa-Pusceddu

(Di lunedì 9 maggio 2022) I sardi Marinoe Salvatore, con una Renault Clio Super 1600, hanno vinto oggi la 37°dellae Montalbano, prova di apertura del Campionato Sociale Aci Pistoia – “Memorial Roberto Misseri” e valida anche per il PremioAci Lucca. Organizzato dalla Scuderia Jolly Racing Team in collaborazione con Laserprom 015 Source

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - mattiperlecors1 : AL 37° RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO VITTORIA DEI SARDI GESSA-PUSCEDDU - Rally_it : AL 37° RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO VITTORIA DEI SARDI GESSA-PUSCEDDU - rally_timing : Gran ritmo, sulle strade del Valdinievole e Montalbano, con l'equipaggio sardo al comando fin dalla prima PS. - CentotrentunoC : Vittoria di Gessa-Pusceddu al #Rally Valdienievole e Montalbano: al traguardo anche altri equipaggi della #Sardegna…

Tra sabato 7 e domenica 8 maggio si correrà la 37a edizione dele Montalbano a Larciano, in provincia di Pistoia. A rappresentare i colori biancazzurri ci sarà il pilota Danilo ...L' 8 maggio è in programma il 37/odellae Montalbano che transiterà anche da Vinci . Per questo motivo sono previste alcune modifiche alla viabilità : l'ordinanza comunale prevede l'istituzione temporanea del ...Valdicornia si impone in gara-1 con una prova balistica dalla lunga distanza veramente fuori dal comune, ben 11 i centri da tre di cui 5 concentrati in appena quattro minuti a inizio ripresa per il br ...I sardi Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, con una Renault Clio Super 1600, hanno vinto oggi la 37° Rally della Valdinievole e Montalbano, prova di apertura del Campionato Sociale Aci Pistoia – “Memor ...