Addio alle password | c’è l’accordo tra i tre colossi tech Ci aspetta una dorata prigione digitale?

(Di lunedì 9 maggio 2022) La soluzione per non far entrare i ladri in casa? Togliere le porte! Sembrerebbe questa ad occhi poco attenti la novità annunciata in occasione del WorldDay, nella giornata del 5 maggio, ossia la morte dei tradizionali sistemi di accesso basati sulle. Apple, Google e Microsoft hanno deciso di procedere, infatti, verso l’adozione di uno “standard” che renderà possibile loggarsi ai servizi digitali senza l’utilizzo delle, contrastando così i sempre più numerosi attacchi di pirateria informatica mirati a rubare le nostre informazioni di accesso. Si tratta di sviluppare in modo interoperabile tradel web una tecnologia suggerita dalla Fido Alliance, la quale da circa un decennio persegue la missione di arrivare a un futuro-free, per ridurre l’eccessiva ...