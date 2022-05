Volley maschile, albo d’oro Superlega: ecco tutte le vincitrici dello Scudetto (Di domenica 8 maggio 2022) L’albo d’oro completo del Campionato di Serie A1 di Volley maschile. Denominata Serie A dal 1946 al 1977, Serie A1 fino al 2014 e poi Superlega, la massima serie del campionato italiano di pallavolo maschile ha visto vari vincitori negli anni. La squadra più vincente è Modena con ben 23 Scudetti conquistati, davanti ai 9 di Treviso, agli 8 di Parma e ai 6 della Lube. Di seguito, tutti i vincitori dello Scudetto dal primo all’ultimo campionato. L’albo d’oro 1946 Robur Ravenna 1947 Robur Ravenna 1948 Robur Ravenna 1949 Robur Ravenna 1950 Ferrovieri Parma 1951 Ferrovieri Parma 1952 Robur ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) L’completo del Campionato di Serie A1 di. Denominata Serie A dal 1946 al 1977, Serie A1 fino al 2014 e poi, la massima serie del campionato italiano di pallavoloha visto vari vincitori negli anni. La squadra più vincente è Modena con ben 23 Scudetti conquistati, davanti ai 9 di Treviso, agli 8 di Parma e ai 6 della Lube. Di seguito, tutti i vincitoridal primo all’ultimo campionato. L’1946 Robur Ravenna 1947 Robur Ravenna 1948 Robur Ravenna 1949 Robur Ravenna 1950 Ferrovieri Parma 1951 Ferrovieri Parma 1952 Robur ...

Advertising

LiceoDaVinciFi : Beach Volley alla Florentia (Link: - lavocedialba : Volley maschile: Cuneo, domenica scatta la Final Four Regionale Under 19 - TargatoCN : Volley maschile: Cuneo, domenica scatta la Final Four Regionale Under 19 - TraniLiveIt : Prima divisione maschile, il punto sulla stagione dell’Adriatica Trani - ilnazionaleit : Volley maschile: Cuneo, domenica scatta la Final Four Regionale Under 19 -