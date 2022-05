Serie A 2021 2022 | ecco la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite

Leggi su sportface

(Di domenica 8 maggio 2022) Gol! Anzi no.restano l’incubo per ogni attaccante. Nella scorsa stagione diA fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali., quindi, di seguito laaggiornata deicolpiti e di quelle, del campionato diper valutare con un altro occhio la stagione di unaventi squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA2020/LADEIBologna ...