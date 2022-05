“Oggi Villeneuve non potrebbe gareggiare in Formula 1” (Di domenica 8 maggio 2022) Quarant’anni dalla morte di Gilles Villeneuve. Il Giornale pubblica un estratto del libro “Gilles Villeneuve – L’uomo, il pilota e la sua leggenda” di Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni (Baldini + Castoldi 336 pp, 20 euro). Ne riportiamo un passo. Oggi Gilles non potrebbe gareggiare in Formula 1. Gli esporrebbero la bandiera nera troppo spesso. Cancellerebbero il duello di Digione, il giro su tre ruote in Olanda e chissà quante altre manovre. Gilles però non era un pilota scorretto. Rispettava i suoi avversari. Quello che non rispettava era la meccanica della sua auto, come raccontava spesso Enzo Ferrari. Ma con il suo modo di correre, sempre oltre i limiti suoi e della vettura, Oggi potrebbe incappare frequentemente nelle ire di commissari un po’ ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) Quarant’anni dalla morte di Gilles. Il Giornale pubblica un estratto del libro “Gilles– L’uomo, il pilota e la sua leggenda” di Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni (Baldini + Castoldi 336 pp, 20 euro). Ne riportiamo un passo.Gilles nonin1. Gli esporrebbero la bandiera nera troppo spesso. Cancellerebbero il duello di Digione, il giro su tre ruote in Olanda e chissà quante altre manovre. Gilles però non era un pilota scorretto. Rispettava i suoi avversari. Quello che non rispettava era la meccanica della sua auto, come raccontava spesso Enzo Ferrari. Ma con il suo modo di correre, sempre oltre i limiti suoi e della vettura,incappare frequentemente nelle ire di commissari un po’ ...

Advertising

napolista : “Oggi #Villeneuve non potrebbe gareggiare in Formula 1” Sul Giornale un estratto del libro di Zapelloni e Dal Mont… - SalaStampRacing : Salut Gilles, l'aviatore. Ricordando il grande immenso e 'furioso' nessun titolo mondiale ma quello che ha fatto al… - DiDimiero : RT @Tugli: Accadeva oggi, 8 maggio 1982, muore Gilles Villeneuve. “Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare, perché io di sent… - PaoloZandus : RT @Mat14_05: Si chiama Gilles. 68 GP in tutto, 6 vittorie soltanto, 2 misere pole position…. Eppure oggi vince il suo 40esimo mondiale con… - il_ring : RT @Mat14_05: Si chiama Gilles. 68 GP in tutto, 6 vittorie soltanto, 2 misere pole position…. Eppure oggi vince il suo 40esimo mondiale con… -