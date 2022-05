Milan | Pioli | ora prepariamoci al meglio per Atalanta

Advertising

CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Il diavolo dentro | #Milan per il sorpasso sull'#Inter, #Pioli: 'Mancano ancora… - Gazzetta_it : Gioia Pioli: 'Innamorato dei miei giocatori. E Tonali mi ricorda De Rossi'#VeronaMilan - GoalItalia : Pioli vuole chiudere il cerchio: 'Questo Milan è nato nel 5-0 contro l'Atalanta nel 2019, è servito' ?? - Tito141092 : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: “Ibrahimovic ha detto una cosa bellissima: <Del #Milan tutti si ricordano chi ha vinto Scudetti… - PietroSarti1 : RT @alei1004: L’ MVP di questo campionato,comunque finisca,si chiama Pioli.Ha fatto un lavoro incredibile,dando un’identità fin dalla prima… -

No, ildinon si è scomposto, ha continuato ad attaccare, attaccare, attaccare e ne ha raccolto i frutti. Ecco gli altri due traguardi ai quali si è avvicinato. Il primo è il record dei ..."Un'altra vittoria: ne manca un'altra e c'è soddisfazione stasera, ma siamo già concentrati sulla prossima partita". Così Stefano, intervistato da Dazn al termine di Verona -. Il tecnico spiega il segreto dei rossoneri: "se senti di stare bene in campo, credi molto di più nelle tue qualità e hai spirito fino alla ...Al termine di Verona-Milan 1-3, ha parlato a Dazn Stefano Pioli. Una partita giocata bene dalla propria squadra, trascinata dalle giocate di Sandro Tonali e Rafael Leao. Un parere su questi due ...Così Stefano Pioli, intervistato da Dazn al termine di Verona-Milan. Il tecnico spiega il segreto dei rossoneri: "se senti di stare bene in campo, credi molto di più nelle tue qualità e hai spirito ...