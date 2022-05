La ‘ndrangheta vuole uccidere Gratteri: non possiamo dire di aver fatto abbastanza (Di domenica 8 maggio 2022) I servizi di sicurezza di un Paese straniero avrebbero informato nelle scorse settimane i colleghi italiani di una terribile notizia: la ‘ndrangheta si sta organizzando per uccidere il procuratore Nicola Gratteri, durante il tragitto casa lavoro. Un allarme che questa volta arriva da Oltreoceano. Sappiamo già da tempo che il procuratore Gratteri è nel mirino della criminalità organizzata e non è la prima volta che ci troviamo di fronte a una notizia del genere. È la prima volta, però, che il progetto di attentato valica i confini nazionali e coinvolgerebbe più famiglie mafiose danneggiate dalle inchieste del procuratore di Catanzaro. Ed è la prima volta che una notizia così dirompente esce – a quanto pare – dai servizi segreti italiani. Se fosse così bisognerebbe indagare anche sulla riservatezza dei nostri servizi… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) I servizi di sicurezza di un Paese straniero avrebbero informato nelle scorse settimane i colleghi italiani di una terribile notizia: lasi sta organizzando peril procuratore Nicola, durante il tragitto casa lavoro. Un allarme che questa volta arriva da Oltreoceano. Sappiamo già da tempo che il procuratoreè nel mirino della criminalità organizzata e non è la prima volta che ci troviamo di fronte a una notizia del genere. È la prima volta, però, che il progetto di attentato valica i confini nazionali e coinvolgerebbe più famiglie mafiose danneggiate dalle inchieste del procuratore di Catanzaro. Ed è la prima volta che una notizia così dirompente esce – a quanto pare – dai servizi segreti italiani. Se fosse così bisognerebbe indagare anche sulla riservatezza dei nostri servizi… ...

